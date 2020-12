Termina 2-0 Lecco-Pro Vercelli, gara valevole per il sedicesimo turno del Girone A di Serie C. I padroni di casa si portano in vantaggio con Capogna al 57′ dopo aver fallito il penalty. Al 77′ Iocolano trova il raddoppio. Al 96′ Marzorano viene espulso, lasciando il Lecco in 10. Tra le fila della Pro Vercelli, Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli, inizialmente convocato non ha poi preso parte al match.