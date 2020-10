Vittoria per il Legnago in casa contro la Triestina per 3-0. Ben 8 punti conquistati in 4 partite per il club veneto. Nel Legnago militano tre calciatori di proprietà del Napoli: Senese, Zanoli e Sgarbi. Il primo non ha preso parte al match. Zanoli e Sgarbi, invece, sono scesi in campo dal 1′, con l’attaccante sostituito al 62′.