Sconfitta in doppia inferiorità numerica per il Legnano Salus contro il Modena. I lombardi resistono 82′ ma poi cedono al gol di Sodinha. Tra le fila dei padroni di casa da segnalare una prova sufficiente per Zanoli (in campo 90′), mentre Senese è rimasto in panchina. Nemmeno in distinta Sgarbi.