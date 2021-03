E’ finita 2-2 la partita tra Livorno e Grosseto, valida per il 31° turno del girone A di Serie C. In gol Sicurella nel primo tempo per gli ospiti poi raggiunti e superati dalle reti nella ripresa di Braken e Dubickas. Decisivo il gol nel finale di Scaffidi. Russo, di proprietà del Napoli e in prestito al Grosseto, è entrato in campo al 73′.