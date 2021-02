Serie C, Lucchese- Pro Vercelli finisce a reti inviolate: intera gara per Zerbin, non convocato Mezzoni

Termina a reti bianche la sfida tra Lucchese e Pro Vercelli, match valido per la 23^ giornata di Serie C, girone C. Partita priva di emozioni dove gli ospiti non riescono a sfruttare l’espulsione di Solcia che lascia la Lucchese in dieci dal 54′.

La Pro Vercelli ,dunque, non sfrutta questa ghiotta occasione contro l’ultima in classifica per accorciare le distanze dal Como, che rimane saldamente al primo posto con un partita in meno. Buona prestazione per Alessio Zerbin, giocatore in prestito dal Napoli, che rimane in campo per tutti i 90 minuti. Non convocato l’altro azzurrino Francesco Mezzoni