Vittoria importantissima in chiave salvezza per gli uomini di Colella, che sul campo del Mantova si impongono per 0-2 portandosi a soli tre punti dal Vis Pesaro. Decidono il match le reti di Ricciardi al 9′ e di Grandolfo al 59′. Solo 25′ più recupero per l’azzurro in prestito al Legnago, Alessandro Zanoli. Solo panchina per Lorenzo Sgarbi, appena rientrato dall’infortunio e non ancora al top della condizione.