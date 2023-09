E’ finita 2-0 la partita tra Mantova e Pro Sesto, valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C girone A. A segno per la squadra di casa sono andati, entrambi nel secondo tempo, Maggioni e Fiori. Matteo Marchisano, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Pro Sesto, è rimasto in panchina per tutta la partita.