Finisce in pareggio tra Modena e Mantova, match valida per la 30^ giornata di Serie C, girone B. Terzo 1-1 consecutivo per i padroni di casa che allungano ancora di più la loro distanza dal Padova capolista del girone. Apre le marcature Tulissi al 15′ per il Modena. Vantaggio poi vanificato dagli ospiti grazie a un goal di Guccione a inizio del secondo tempo. Mario Prezioso, centrocampista in prestito dal Napoli, è subentrato al 85′.