Serie C, netto successo del Legnago Salus sul Fano. Titolare Zanoli, assente Sgarbi

Vittoria bella e convincente quella di oggi per il Legnago Salus, che si impone per 3-0 nel match interno salvezza contro il Fano. Padroni di casa che archiviano la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Bondioli al 9′, Chakir al 27′ e Lazarevic al 33′. Legnago Salus che, in questa stagione, si avvale in rosa di due talenti provenienti dal Napoli, ossia Zanoli e Sgarbi. Il primo, ormai regolarmente tra i titolari, anche quest’oggi è stato in campo per tutti i 90′. Fuori dai convocati, invece, il secondo.