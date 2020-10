Padova che vince per 3-1 tra le mura amiche dell’Euganeo, finale in crescendo con alcune discrete chance da rete. Un 3-1 che spazza via critiche e dubbi. Biancoscudati che iniziano in salita un match a causa del gol di Rosso. Non perduti d’animo, i ragazzi di Mister Mandorlini hanno l’accortezza di chiudere con grande agonismo. Decisiva la rete del Mandorlini calciatore. In rete anche l’ex del Napoli Bifulco.