Altra battuta d’arresto per la Paganese, che si ancora sempre di più alla zona retrocessione. Nel match valido per la 17^ giornata di Serie C, girone C, il Foggia passa subito in vantaggio al 4′ con D’Andrea che sigla la doppietta personale al 27′. Rossoneri che nel secondo tempo poi dilagano con i gol di Curcio al 51′ e Rocca al 71′. Inutile il goal per i padroni di casa di Schiavino al 43′.