Serie C, Paganese-Casertana 1-3: vittoria in rimonta per gli ospiti

La Casertana espugna Pagani con il risultato di 1-3! Grande vittoria per gli ospiti, che sancisce invece la 5 sconfitta consecutiva per la Paganese sancendo così non un ottimo periodo per i padroni di casa. Nel match valido per la 19^giornata di Serie C, girone C, viene aperto da una rete proprio dei padroni di casa, ad opera di Diop su calcio di rigore. Nella ripresa pareggio agguantato dall’ex Avellino, Luigi Castaldo e rimonta completata in due minuti grazie a Cuppone ( al 70′) e a Icardi (72′).