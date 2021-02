Serie C, Perugia-Legnago 4-0: il Perugia liquida il Legnago, Zanoli gioca l’intero match

Una doppietta di uno strepitoso Elia e una rete di Bianchimano hanno permesso al Perugia di portare a casa una vittoria netta e meritata (4-0) oggi pomeriggio contro il Legnago. Sul manto erboso dello stadio “Curi”, per la sesta di ritorno del girone B di Serie C, la squadra di Caserta ha dominato per tutti i novanta minuti, portando a casa tre punti che, in attesa delle due partite da recuperare con Cesena e Fermana, lasciano i biancorossi nella scia del Padova capolista.Nella sconfitta subita dal Legnago il terzino Zanoli classe 2000′, di proprietà del Napoli, ha giocato 90 minuti. Non convocato, invece, l’altro azzurro in prestito Lorenzo Sgarbi