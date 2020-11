Termina 1-4 il match di Serie C gruppo C tra Potenza e Bari. Gli ospiti si portano in vantaggio con Marras al 43′. Di lì in poi è tutto in discesa, doppietta di Marras al 49′ e gol di Ciofani al 54′. I padroni di casa provano a riaprire la gara con la rete siglata da Cianci su rigore al 62′, vanamente. Il Bari chiude definitivamente i giochi con Simeri al 73′. La squadra pugliese sale a quota 23 punti nel girone C, mantenendo saldo il secondo posto.