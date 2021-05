Vittoria importantissima della Pro Vercelli in casa contro la Juventus Under 23 per 1-0. Un successo che porta la squadra di casa a superare il secondo turno dei playoff di Serie C. Decisiva la rete di Costantino a otto minuti dalla fine. Alessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito alla Pro Vercelli, è stato sostituito al 92′.