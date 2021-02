Serie C, Pro Vercelli-Renate 3-0: bene Zerbin, non convocato Mezzoni

Termina 3-0 Pro Vercelli-Renate, match valevole per il ventiduesimo turno del Girone A di Serie C. Della Morte sblocca il risultato al 23′, portando in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa subentra il neoacquisto Costantino che bagna alla grande il suo esordio: doppietta per lui (74′, 78′). Bene Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli, partito titolare come ala destra nel 4-3-3 di Modesto. Al 3′ viene ammonito, ed è poi sostituito all’88’ per Romairone. Non convocato invece l’azzurrino Francesco Mezzoni.