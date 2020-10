Un punto per parte. Samb che sale a quota cinque e Fermana a quota due. I prossimi impegni vedranno i rossoblù giocare contro il Fano. La Fermana giocherà invece in casa contro il Padova. Rete di Cognini per gli ospiti e per i padroni di casa ha segnato Angiulli. Labriola, di proprietà del Napoli e in prestito alla Fermana, non era disponibile per il match.