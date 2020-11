Sambenedettese-Legnago Salus, valevole per il tredicesimo turno del Girone B di Serie C, termina 1-1. In gol per gli ospiti Luppi su rigore al 13′, e gol del pareggio di casa all’87’ di Masini. Zanoli ha disputato la gara, venendo ammonito al 42′. Senese è subentrato a Morselli al 66′ venendo ammonito dieci minuti più tardi. Lorenzo Sgarbi, invece, non è stato convocato. I tre sono in prestito al Legnago dal Napoli.