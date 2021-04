Serie C, tra Legnago Salus e Arezzo termina 1-1. Zanoli dentro al 56′, panchina per Sgarbi

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Legnago Salus e Arezzo, oggi in campo per la trentaseiesima giornata di Serie C, girone B. La squadra veneta parte in leggero vantaggio sulla carta e, infatti, si porta per prima in vantaggio al 27′ con il gol di Bulevardi. I minuti passano e il risultato resta invariato, ma proprio mentre i padroni di casa erano pronti a festeggiare la vittoria, Di Grazia al 96′ gli rovina la festa, fissando il risultato sul pareggio. Entra in campo al 56′ l’azzurrino Zanoli, rimane invece in panchina Sgarbi: entrambi sono in prestito dal Napoli al Legnago Salus.