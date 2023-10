E’ finita 1-1 la partita tra Trento e Alessandria, valida per l’11^ giornata del campionato di Serie C girone A. In vantaggio il Trento con il gol di Trainotti al 25′, a pareggiare i conti è stata una rete di Gazoul. Nosa Obaretin, difensore del Napoli in prestito al Trento, è rimasto in panchina per tutta la partita.