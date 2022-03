E’ finita la partita tra Triestina e Legnago Salus, valida per la 34^ giornata del campionato di Serie C girone A. A vincere è stata la squadra di casa per 2-0, grazie ai gol di Trotta nel primo tempo e Galazzi nella ripresa. Lorenzo Sgarbi, attaccante del Napoli in prestito al Legnago, ha disputato 70′ ed è uscito per far spazio a Pitzalis.