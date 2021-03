Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Turris, che passano all’ Amerigo Liguori per 1-0 ai danni del Catania. Fabio Logno segna l’unica rete che decide il match al 18′ del primo tempo, trovando così la terza rete in campionato. L’azzurrino Luigi D’Ignazio, autore di una buona prestazione, in campo per 90 minuti.