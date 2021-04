La vittoria del Girone C del campionato di Serie C non ferma la Ternana di Cristiano Lucarelli, che settimana scorsa ha festeggiato la promozione in cadetteria. Un cammino maestoso, che continua anche con la vittoria a Torre del Greco contro la Turris. Decisivo il gol di Vantaggiato al 78′. La Turris resta dunque a 35 punti, a +3 sulla Vibonese in zona playout. D’Ignazio, calciatore del Napoli in prestito proprio al club campano, ha disputato 90′.