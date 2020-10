La Turris batte 2-1 la Viterbese e centra il secondo successo consecutivo. Inizio incoraggiante per la squadra campana, tornata in Serie C dopo 19 anni. Gara dai due volti, ma la Turris merita la vittoria. Campani che vanno a 6 punti, rimane a 1 la Viterbese. Doppietta di Franco per la squadra di casa. D’Ignazio, di proprietà del Napoli e in prestito alla Turris, è rimasto in panchina.