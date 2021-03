Vince col minimo sforzo quest’oggi il Foggia, che supera la Cavese nel match di oggi della trentesima giornata di Serie C, girone C. Basta un gol di Balde al 20′ ai pugliesi per aggiudicarsi i tre punti e blindare il settimo posto in classifica a pari punti con la Juve Stabia, che vale i playoff. Solo panchina per l’azzurrino Senese, difensore classe 2000 in prestito dal Napoli alla Cavese.