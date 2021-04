Serie C, Vibonese-Avellino 2-0: i campani rimangono ancorati al secondo posto

Termina 2-0 il match giocato alle 17:30 tra Vibonese e Avellino, valevole per la 35^ giornata di Serie C girone C. Padroni di casa che dopo appena 19′ di gioco trovano la rete del vantaggio ad opera di Pugliese. Vantaggio di misura che resiste per quasi tutta la partita fino al goal raddoppio di Tumbarello al 96′, che chiude definitivamente i conti. Sconfitta che non cambia tanto le sorti in classifica per i neroverdi, che rimangono ancorati al secondo posto a +7 dal Bari anche se con una gara in meno.