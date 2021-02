Serie C, vittoria in extremis del Grosseto: è 2-1 con la Lucchese. Non convocato Russo

Tanta sofferenza ma, alla fine, arriva il successo per il Grosseto, uscito vincitore per 2-1 nel match di oggi della 22^ giornata di Serie C, girone A contro la Lucchese fanalino di coda.

Padroni di casa che, secondo pronostico, si portano per primi in vantaggio con Moscati (20′). Il tempo scorre e tutto lascia pensare ad una partita tranquilla, ma appena dopo l’ora di gioco (62′) arriva il gol del pareggio di Panariello. Da lì l’assedio del Grosseto, che vede ripagati i suoi sforzi con il calcio di rigore allo scadere, poi trasformato da Cretella (90′). Non convocato Raffaele Russo, giovane ala sinistra in prestito dal Napoli al Grosseto.