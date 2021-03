Prosegue la striscia di risultati negativi per il Sorrento, che esce sconfitto anche oggi in casa del Casarano secondo in classifica e vede allontanarsi sempre più la zona playoff. I padroni di casa non deludono le attese e conquistano tre punti importanti nella corsa al primato del girone H di Serie D. Alla squadra pugliese basta un gol di Quacquarelli al 67′ per spuntarla. Solo panchina per l’azzurrino Somma, in prestito dal Napoli al Sorrento.