Nello scontro diretto per la salvezza tra Fasano e Portici, ad avere la meglio è stata la squadra di casa per 3-0. In gol sono andati Bernardini con una doppietta e Dambros. Il terzino di proprietà del Napoli, Vitiello, ha disputato l’intero match. Mentre il suo compagno di squadra al Portici Di Martino non ha preso parte alla gara.