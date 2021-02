Vittoria per 2-0 della Fidelis Andra contro il Sorrento che allo scadere aveva anche trovato il gol del pareggio, annullato per la deviazione inutile di Masullo sulla linea. Decidono l’incontro a favore dei pugliesi due calci da fermo nella ripresa: punizione di Cerone e rigore di Prinari. Somma, di proprietà del Napoli e in prestito al Sorrento, non ha preso parte al match.