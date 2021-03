Serie D, goleada Lanusei contro l’Afragolese: finisce 6-2 al Lixius. 57′ per Ceparano

Fuochi d’artificio quest’oggi allo stadio Lixius nella sfida tra Lanusei e Afragolese, che termina con un roboante 6-2. La doppietta di Energe illude gli ospiti per la rimonta dopo i tre gol dei padroni di casa siglati da Floris e Varela Djamanca, a segno con una doppietta. Ancora Varela Djamanca spegne le speranze dell’Afragolese, che poi subisce il colpo di grazia con le definitive reti di Raimo e Virdis. In campo per 57′ l’azzurrino Ceparano, in prestito dal Napoli all’Afragolese, che era partito titolare.