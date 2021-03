Serie D, il Molfetta vince in rimonta: battuto 2-1 il Sorrento. Somma non convocato

Esce sconfitto per la seconda volta consecutiva in trasferta il Sorrento, oggi sconfitto in rimonta dal Molfetta. Partita che si era anche messa in discesa per i campani al 21′, quando Fusco ha siglato il gol del vantaggio. Poi, però, cala il ritmo degli ospiti e sale quello dei padroni di casa, che due minuti dopo trovano la rete del pareggio con Strambelli. Ci pensa poi Diallo all’81’ a completare il sorpasso, che consegna al Molfetta la vittoria. Non convocato per il Sorrento l’azzurrino Somma, terzino destro classe 2003 in prestito dal Napoli.