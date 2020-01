Un passato nelle giovanili del Napoli, poi il salto al Cosenza, e adesso un’esperienza in prestito. Per Giovanni Caiazzo, terzino classe 2001 di belle speranze, è il momento del salto nel calcio dei grandi, anche se per il momento non dei professionisti: per lui infatti è cominciata da qualche ora una nuova avventura in prestito al Savoia, compagine che milita in Serie D.

