Serie D, il Sorrento torna a vincere e rifila un 2-0 all’Audace Cerignola. Panchina per Somma

Dopo quasi un mese di digiuno, torna a vincere il Sorrento, che nel match di oggi del girone H di Serie D si impone per 2-0 in casa contro l’Audace Cerignola. I padroni di casa mettono sin da subito l’inerzia della gara a loro favore, ma il gol non arriva. Dopo quasi un’ora di dominio assoluto, però, arriva la rete del meritato vantaggio con l’italo-brasiliano Mezavilla, che al 56′ capitalizza un cross di Masullo su punizione dalla trequarti destra del campo. Pur avendo acquisito il vantaggio, i campani spingono alla ricerca del 2-0, che arriva al 91′ al termine di un gran contropiede suggellato dal gol di Sandomenico che chiude i giochi. Panchina per l’azzurro Somma, terzino destro classe 2003 in prestito dal Napoli al Sorrento.