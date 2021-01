Serie D, Picerno-Sorrento rinviata poco prima del calcio d’inizio: troppi casi di positività tra gli ospiti

Il match di Serie D Picerno-Sorrento è stato rinviato a meno di un’ora dal calcio d’inizio. Il club campano già ieri aveva comunicato la positività del proprio allenatore e di due componenti dello staff tecnico. In seguito ai troppi casi di positività al Covid-19 tra le fila ospiti, la LND ha deciso di rinviare la gara. Queste le dichiarazioni del dirigente del Picerno, Vincenzo Greco.

“Eravamo pronti per il riscaldamento ed è arrivata la notizia. Nulla contro la LND o contro il Sorrento, ci mancherebbe, però andrebbe rivisto qualcosa nei protocolli perché già stiamo disputando un campionato falsato e così si rischia di prendere una piega amatoriale. Sapevamo della situazione del Sorrento ma ci era stato detto che la squadra sarebbe ugualmente partita per il ritiro di Tito, chiaramente senza i componenti dello staff positivi al Covid. In mattinata, però, sembrerebbe che alcuni componenti del loro gruppo squadra abbiano accusato sintomi e nuove positività siano state registrate dopo i test rapidi effettuati. Hanno comunicato alla LND queste presunte positività e la lega ha deciso di rinviare la gara, decisione che accettiamo ma dispiace per la tempistica, anche perché organizzare una gara ha dei costi, per noi e anche per lo stato che ha impiegato a vuoto 30 rappresentanti delle Forze dell’Ordine, e arrivati a questo punto la partita si doveva disputare, come ad esempio nel caso in Serie C di Casertana-Viterbese. Sarebbe preferibile avere regole più chiare per evitare di rinviare degli incontri con così poco preavviso. Calcheremo ugualmente il terreno di gioco per effettuare un allenamento agli ordini di mister Ginestra”.