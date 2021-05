Allo Stadio San Ciro di Portici è andato in scena il match tra Portici e Sorrento. Vittoria per i padroni di casa per 3-2 grazie alle reti di Maione, Prisco e Grieco. Nel Sorrento in gol Mezavilla e Sandomenico. Il giocatore del Napoli in prestito al Portici Vitiello ha siglato l’assist per la rete di Grieco. Somma e Di Martino non hanno preso parte al match.