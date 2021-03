Serie D, Portici-Taranto termina 1-4: i pugliesi conquistano la vetta. Panchina per Vitiello, Marrazzo dentro solo nel finale. Assente De Martino

Brutta batosta interna quest’oggi per il Portici, che subisce un pesante 1-4 dal Taranto, primo in classifica dopo il successo odierno. A portarsi in vantaggio per primi, però, sono proprio i campani, che al 19′ fanno 1-0 con Arpino. Ma pochi minuti più tardi salgono in cattedra gli ospiti, che iniziano la rimonta al 26′ grazie Santarpia. Il Taranto completa la rimonta al tramonto del primo tempo con Tissone, a segno al 40′. Archiviano la pratica Falcone e Diaz, in gol rispettivamente al 51′ e al 59′. Nel Portici solo panchina per l’azzurro Vitiello, in prestito dal Napoli, mentre De Martino non era tra i convocati. Dentro solo all’85’, invece, Marrazzo, in forza al Taranto.