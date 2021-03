Serie D, super rimonta Afragolese: finisce 2-2 contro il Savoia. Ceparano in campo per 75′

Pomeriggio pirotecnico allo stadio “Moccia” tra Afragolese e Savoia, in campo oggi per la ventunesima giornata di Serie D, girone G. I favori del pronostico sono tutti dalla parte degli ospiti, che infatti si portano per primi in vantaggio al 21′ con Kyeremateng, a segno nuovamente al 46′. Sette minuti più tardi, al 53′, la squadra campana rientra in partita grazie al gol dell’esperto bomber Fava, per poi completare la rimonta al 69′ con la rete di Energe. Parte titolare l’azzurrino Ceparano, in prestito dal Napoli all’Afragolese, che durante i suoi 75′ rimedia anche un’ammonizione.