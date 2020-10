Serie D, Taranto-Sorrento 1-2: panchina per Somma

Al 70′ il Sorrento passa in vantaggio: calcio di punizione battuto da Masullo, vicinissimo alla bandierina del corner, salta più in alto di tutti Cacace che insacca la sfera alle spalle di Sposito. Passano pochi secondi e il Taranto trova la rete del pareggio, dopo diversi tentativi falliti verso la porta di Scarano. Il goal del pareggio è stato segnato dal centrocampista Kevin Matute. Il nuovo entrato Liccardi porta in vantaggio nuovamente il Sorrento con un eurogoal dalla sinistra e palla sotto l’incrocio.

Marrazzo, in prestito al Taranto, non era disponibile, mentre Sorrento, in prestito al Sorrento, è rimasto in panchina.