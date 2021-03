Serie D, torna alla vittoria il Gladiator: sconfitto 2-1 l’Insieme Formia. Altomare dentro nel finale

Vittoria di cruciale importanza quella odierna da parte del Gladiator, che si è imposto per 2-1 sull’Insieme Formia. I padroni di casa archiviano la pratica già nel primo tempo, grazie alle reti di Di Finizio e Strianese, a segno rispettivamente al 27′ e al 40′. Nella ripresa la partita si infuoca e arrivano ben tre espulsioni, esattamente nei riguardi di Gomez, Coppola e Vitiello. Gli ospiti poi riescono a dimezzare lo svantaggio con il gol di Zonfrilli: la sua marcatura, però, non basta all’Insieme Formia per evitare la sconfitta. Entra nel finale l’azzurrino Altomare, in prestito dal Napoli al Gladiator.