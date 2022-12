SerieANews.com – Calciomercato, la Roma insiste per inserire Bove nell’affare Frattesi

Una volta terminato il Mondiale, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sui club. Le squadre del nostro campionato, infatti, si stanno preparando per il primo turno del 2023 del prossimo 4 gennaio.

Tra le squadre più attese tra una settimana bisogna inserire sicuramente la Roma di José Mourinho. I giallorossi, dopo i due punti rimediati nelle ultime tre partite del 2022, hanno infatti l’obbligo di vincere mercoledì prossimo contro il Bologna di Thiago Motta. Anche perché, appena quattro giorni dopo, ci sarà la super sfida contro il Milan di Stefano Pioli.

La Roma, quindi, dovrà cercare di cominciare l’anno nuovo con una serie di vittorie, visto che adesso è settima in classifica a tre punti dal quarto posto. Tuttavia, in casa capitolina non c’è solo il campionato a tenere banco. In questi ultimi giorni, infatti, si sta parlando molto di calciomercato, dove bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Roma, Edoardo Bove può entrare nell’affare per Davide Frattesi

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, la trattativa per il passaggio in prestito di Edoardo Bove al Lecce è passata in secondo piano. L’intenzione della Roma, che sta trattando anche con il Torino per la cessione di Shomurudov, è di fatto quella di inserire il proprio prodotto delle giovanili nell’operazione con il Sassuolo per prendere a gennaio Davide Frattesi, il quale ha più volte manifestato la sua voglia di tornare nel team giallorosso.

Ad avvalorare quest’ultima indiscrezione di mercato ci sono i nuovi movimenti di calciomercato del Lecce, al quale serve un centrocampista. Il club pugliese, viste le difficoltà per arrivare a Bove, sta trattando con la Fiorentina di Rocco Commisso per ottenere il prestito con diritto di riscatto di Youssef Maleh.

Edoardo Bove, di fatto, potrebbe essere la chiave per convincere il Sassuolo a cedere uno dei suoi big nel prossimo mercato di gennaio. Davide Frattesi, dopo gli addii della scorsa estate di Raspadori e Scamacca, è infatti diventato il fiore all’occhiello principale della squadra guidata da Alessio Dionisi.

William Scuotto per SerieANews.com