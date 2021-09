SerieANews.com – Napoli-Cagliari: Demme ritorna tra i convocati

Calvario concluso per Diego Demme. Il centrocampista, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, rientrerà infatti nella lista dei convocati per Napoli–Cagliari. Il tedesco manca dal 24 luglio, giorno in cui si infortunò durante l’amichevole che gli azzurri disputarono con la Pro Vercelli: nell’occasione, rimediò la lesione del collaterale del ginocchio destro. Demme, per guarire del tutto ed evitare pericolose ricadute future, ha dovuto effettuare anche una piccola operazione.

Ma ora il peggio sembra essere alle spalle. Possibile pure la presenza di Dries Mertens: il belga sta bene ma una decisione verrà presa soltanto più avanti. In ogni caso, giovedì nella sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca ci sarà. Niente da fare, invece, per Faouzi Ghoulam. L’algerino sta recuperando dal suo ultimo problema fisico e punta a rientrare appena lo staff medico gli concederà il via libera. Per quanto riguarda Stanislav Lobotka, infine, il suo ritorno dovrebbe essere previsto dopo la sosta per le Nazionali.

Ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni dei 4 giocatori in questione arriveranno nel pomeriggio, nel corso della conferenza stampa del tecnico Luciano Spalletti. Quattro pedine importanti per il Napoli, che sta volando in campionato (primo posto solitario in classifica con 15 punti, 14 gol fatti e soltanto 2 subiti) lasciando soltanto le briciole agli avversari.

Ciro Troise per SerieANews.com