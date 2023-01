SerieANews.com – Udinese, continuano i contatti per Garces: il Colon attende l’offerta

Il difensore centrale argentino è l’obiettivo numero uno dell’Udinese per sostituire nel reparto difensivo Nuytinck, trasferitosi ad inizio mercato alla Sampdoria di Dejan Stankovic. In queste ore, proprio su Facundo Garces ci sono degli importanti aggiornamenti.

Secondo quanto raccolto da ‘SerieANews.com’, la trattativa per il difensore centrale tra l’Udinese ed il Colon starebbe andando avanti. Il club argentino sarebbe a conoscenza dell’interesse della famiglia Pozzo per il proprio giocatore, ma non avrebbe ricevuto ancora un’offerta ufficiale da parte della società italiana.

L’operazione per portare Facundo Garces in Italia si dovrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro. Tuttavia, vista anche l’imminente chiusura del mercato di gennaio, potrebbe concludersi in vista della prossima stagione.

William Scuotto per SerieANews.com