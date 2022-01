SerieANews – Il Napoli affonda il colpo per Alvarez: sfida al City. I dettagli

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da SerieANews.com, al momento le due società che realmente hanno mosso dei passi concreti per Alvarez sono Napoli e Manchester City.

Da parte degli azzurri non è arrivata un’offerta corrispondente alla clausola rescissoria, ma i dirigenti del Napoli hanno mosso passi concreti e non un semplice sondaggio per il calciatore. In casa River c’è la percezione delle ferme intenzioni degli azzurri. Il piano sarebbe quello di bloccarlo adesso per poi portarlo in Serie A in estate, quando sarà vacante in attacco il posto lasciato dal capitano Lorenzo Insigne.