SerieANews – Mercato Inter, Gosens vuole continuare a giocare la Champions: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, le priorità di Robin Gosens sono quelle di giocare in una squadra che gli possa consentire sia di giocare con una certa continuità, così da riuscire ad essere convocato dalla Germania per il prossimo Europeo che si giocherà proprio sul suolo tedesco, che di continuare a disputare partite di Champions League.Considerando queste priorità del calciatore, di fatto, è l’Union Berlino ad essere in pole position. Il club tedesco, infatti, ha terminato il campionato tedesco di quest’anno al quarto posto, riuscendo così a conquistarsi un posto nella massima competizione europea per club. Il Bournemouth, invece, ha chiuso la propria annata in Premier League al quindicesimo posto, salvandosi solo nelle ultime giornate. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti, quello che è certo è la volontà di Robin Gosens di conoscere il prima possibile per quale squadra giocherà l’anno prossimo.

William Scuotto per SerieANews.com