Serieanews, sospiro di sollievo per Anguissa. I tempi

Il Napoli, come riporta SerieANews.com, dopo aver perso Amir Rrahmani fino a gennaio 2023 a causa della rottura del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra (in quel caso la diagnosi ha superato le previsioni più fosche), tira un sospiro di sollievo per Anguissa. Contro il Bologna non ci sarà, scalpita Ndombele per sostituirlo. L’obiettivo del Napoli è recuperare Anguissa per il big-match all’Olimpico contro la Roma, in programma domenica 23 ottobre. Sarà decisivo il monitoraggio delle sue condizioni durante la prossima settimana.