Setti presidente Verona: “Giocato come sempre il Napoli no”

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss.

“Noi abbiamo sempre giocato a ritmi alti e con intensità quindi non ho capito le critiche che ci sono arrivate. La cosa strana è stata piuttosto la prestazione del Napoli. L’errore se così si può chiamare, l’hanno fatto gli azzurri che hanno disputato una partita non in base al loro livello e a quanto fatto vedere negli ultimi mesi.

Juric ha ancora due anni di contratto con noi, lo ribadisco. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa potrà accadere. Se Zaccagni andrà al Napoli? Vedremo, ho letto anche del Milan. Andare in un grande club vorrebbe dire aver lavorato bene con un ragazzo forte ed un professionista serio come Mattia”.