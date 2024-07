Settore giovanile, si parte: tutte le novità sul ritiro della Primavera

Il settore giovanile del Napoli si avvicina sempre di più all’inizio della stagione. A rompere il ghiaccio ci penserà l’Under 17, che questa mattina ha già iniziato il proprio lavoro guidata da mister Raffaele Annunziata. La data cerchiata in rosso è quella del 1° settembre, quando gli azzurrini scenderanno in campo contro il Frosinone in trasferta per la prima giornata di campionato.

L’esordio per la formazione Under 16, guidata da Nicola Liguori – che l’anno scorso era all’Under 17 – è fissato per il 15 settembre in casa contro la Lazio. La squadra si radunerà al Complesso Sportivo Kennedy lunedì 5 agosto, stesso discorso per l’Under 15 allenata da Salvatore Galizia.

La scalata della Primavera alla ricerca della promozione avrà inizio, invece, dall’1 al 4 agosto con raduno a Cercola, poi partenza per il ritiro di Alfedena, in Abruzzo, dal 5 al 13 agosto. Anche se per pochi giorni, i ragazzi di Dario Rocco avranno l’opportunità di allenarsi a pochi kilometri dalla prima squadra.