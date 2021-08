Shakhtar, De Zerbi: “Le mie parole contro la Superlega? Le confermo al 100%”

Intervistato da Marca, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi parla del suo calcio: “Come vorrei fosse ricordato il mio Shakhtar? Come una squadra dallo stile di gioco ben definito, che se la giochi contro chiunque: che sia l’ultima del campionato ucraino o che sia il Real Madrid, il Bayern, il Manchester City. Sempre con stile e coraggio”.

Sulla Superlega e le parole prima della sfida contro il Milan

“Penso le stesse cose e le confermo al 100%. Certo, ci saranno club che non riusciranno mai a vincere perché il valore dei giocatori non è lo stesso. Ma tutti devono avere il diritto di partecipare. Non mi piaceva l’idea di vedere una Superlega dove ci sarebbero state squadre partecipanti di diritto e altre che non avrebbero mai partecipato”.