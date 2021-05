Shevchenko: “Gattuso ha avuto qualche intoppo, ma ha fatto un ottimo campionato”

In onda su Sky Sport l’ex pallone d’oro e bomber del Milan, Andry Shevchenko, ha rilasciato alcune dichiarazione su Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“Ho visto Gattuso, ha avuto più di qualche problema con il Napoli ma nonostante ciò ha fatto un ottimo campionato. Per Pirlo invece non è stato facile ambientarsi. Si è ritrovato in una Juve in una fase di transizione alla prima esperienza in panchina. Pippo Inzaghi invece ha fatto un ottimo girone d’andata, ma al ritorno ha avuto partite più complicate.”